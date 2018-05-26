Комиссар ЕС оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

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Европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что Украине необходимо сосредоточиться на вопросах, выполнимых в ближайшем будущем, а не на перспективе присоединения к Евросоюзу.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли у Украины перспективы вступить в ЕС. 

«Я думаю, мы все должны быть более прагматичными и смотреть, что будет более достижимым в ближайшей и среднесрочной перспективе», — приводит его слова УНИАН.

Он заявил о необходимости сделать украинскую экономику более конкурентоспособной на европейском и мировом рынке. По его словам, если это произойдёт, это станет мощным толчком в условиях жизни граждан Украины.

Также еврокомиссар подчеркнул, что первейшей целью должно быть укрепление связей ЕС и Украины.

«Если мы будем успешными во всех этих вопросах, если мы избавимся от разницы в уровне жизни в Украине и ЕС, то тогда увидим, что может быть следующим шагом», — сказал Хан.

Ранее сообщалось, что Хан посетит Украину 22—23 мая.

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