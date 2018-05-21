Комиссар ЕС посетит Украину 22—23 мая

Европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан посетит Украину 22—23 мая, сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Г-н Йоханнес Хан в Киеве, Украина: с официальным визитом», — отмечается в сообщении.

Информация о запланированных мероприятиях, а также о подробностях его визита не приводится.

Ранее еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств.