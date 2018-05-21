Комиссар ЕС посетит Украину 22—23 мая
Европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан посетит Украину 22—23 мая, сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Г-н Йоханнес Хан в Киеве, Украина: с официальным визитом», — отмечается в сообщении.
Информация о запланированных мероприятиях, а также о подробностях его визита не приводится.
Ранее еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств.
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