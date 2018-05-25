Эксперт назвал слова Порошенко об освобождении Украины от «агрессора» предвыборной кампанией
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«Такие лозунги можно воспринимать как продолжающуюся предвыборную кампанию. Другое дело, что большинством украинцев подобные заявления Порошенко будут восприняты крайне негативно, поскольку они прекрасно понимают, что этот человек врёт, пытаясь в очередной раз остаться у власти… Складывается впечатление, что сам Порошенко и в президентском окружении уже забыли его предвыборные обещания во время предыдущей избирательной кампании. Они совершенно ничем не отличаются от того, что было озвучено в настоящий момент», — отметил эксперт.
Денисов также добавил, что ситуация для украинского лидера складывается не лучшим образом, поскольку его электоральный рейтинг позволяет претендовать на четвёртое или пятое место в предстоящей президентской гонке.
Однако, по словам эксперта, у Порошенко нет иного пути, кроме как в очередной раз попытаться переизбраться.
«Если он не станет следующим президентом Украины, то будущего у него нет совершенно никакого — ни политического, ни как бизнесмена, поскольку существует большое количество людей и на Украине, и за её пределами, с которыми он успел разругаться, забрать бизнес, политические проекты и СМИ. Ему, конечно, никто уже спокойной жизни не даст. Только он отойдёт от власти, как его тут же «обнулят» бывшие партнёры», — подчеркнул Денисов.
Ранее Порошенко заявил о наличии у него чёткого видения того, что делать в следующие пять лет, в частности, как обеспечить мир на Украине и консолидировать усилия для её освобождения от «агрессора».