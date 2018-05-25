В Совфеде оценили блокировку на Украине компаний, продававших авиабилеты в Крым

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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал блокировку на Украине компаний, продававших авиабилеты в Крым из городов России.

«Ситуация возмутительная, даже не столько в экономическом плане, сколько в общечеловеческом. Фактически блокировка деятельности этих компаний — это нарушение прав человека», — заявил Цеков.

По его словам, любой гражданин должен обладать правом на свободу перемещений, следовательно, должен иметь возможность приобрести авиабилеты в любом государстве, в том числе у себя на родине.

«СБУ нарушила прежде всего права граждан Украины, которые, как правило, выезжают за пределы страны по необходимости», — сказал сенатор.

Как отметил Цеков, украинцы посещают Россию, чтобы решить свои личные проблемы, в том числе семейные.

«Возможно, им необходимо оказание высококвалифицированной медицинской помощи», — добавил он.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию вокруг выхода Украины из Содружества Независимых Государств.

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