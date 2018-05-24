Путин: Киев не стремится к решению ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что украинские власти не стремятся к решению ситуации в Донбассе.

«Что касается ситуации в Донбассе, то, действительно, процесс идёт очень медленно, и мы видим, я глубоко убеждён, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента», — сказал Путин.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил, что прошедшая неделя в Донбассе была худшей с начала года — наблюдатели зафиксировали 7,7 тыс. нарушений режима тишины.