Путин: Киев не стремится к решению ситуации в Донбассе
«Что касается ситуации в Донбассе, то, действительно, процесс идёт очень медленно, и мы видим, я глубоко убеждён, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента», — сказал Путин.
Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил, что прошедшая неделя в Донбассе была худшей с начала года — наблюдатели зафиксировали 7,7 тыс. нарушений режима тишины.