Эксперт прокомментировал планы Порошенко создать новые войска морской пехоты

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Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Nation News прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко создать новые войска морской пехоты.

По словам Тимошенко, это ничего не изменит в украинской армии.

«Всерьёз добиваться чего-либо он не собирается, просто постоянно «подкармливает» свой пиар и СМИ», — заявил эксперт.

Ранее Порошенко сказал, что в Николаевской области будет дан зелёный свет на создание новых войск — Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины.

3 мая политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.

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