Эксперт прокомментировал планы Порошенко создать новые войска морской пехоты
По словам Тимошенко, это ничего не изменит в украинской армии.
«Всерьёз добиваться чего-либо он не собирается, просто постоянно «подкармливает» свой пиар и СМИ», — заявил эксперт.
Ранее Порошенко сказал, что в Николаевской области будет дан зелёный свет на создание новых войск — Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины.
3 мая политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.