СБУ предупредила о возможной кибератаке на госструктуры Украины накануне финала ЛЧ

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о возможной масштабной кибератаке на украинские государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов УЕФА.
СБУ предупредила о возможной кибератаке на госструктуры Украины накануне финала ЛЧ
  • Reuters

«Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещённых на Украине сетевых устройств. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPN Filter», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобные атаки фиксировались по всему миру с 2016 года. Однако, по данным специалистов СБУ, на этот раз атака направлена именно на «украинский сегмент сети интернет».

Ранее в СБУ заявили, что хакерские атаки осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы осуществлялись с российских IP-адресов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных