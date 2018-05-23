СБУ предупредила о возможной кибератаке на госструктуры Украины накануне финала ЛЧ

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о возможной масштабной кибератаке на украинские государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещённых на Украине сетевых устройств. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPN Filter», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобные атаки фиксировались по всему миру с 2016 года. Однако, по данным специалистов СБУ, на этот раз атака направлена именно на «украинский сегмент сети интернет».

Ранее в СБУ заявили, что хакерские атаки осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы осуществлялись с российских IP-адресов.