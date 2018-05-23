СБУ предупредила о возможной кибератаке на госструктуры Украины накануне финала ЛЧ
- Reuters
«Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещённых на Украине сетевых устройств. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPN Filter», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что подобные атаки фиксировались по всему миру с 2016 года. Однако, по данным специалистов СБУ, на этот раз атака направлена именно на «украинский сегмент сети интернет».
Ранее в СБУ заявили, что хакерские атаки осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы осуществлялись с российских IP-адресов.