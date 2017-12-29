В СБУ заявили о «российском следе» кибератак на правительственные инфосистемы Украины

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Сотрудники Службы безопасности Украины выявили, что хакерские атаки осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы осуществлялись с российских IP-адресов. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами», — цитирует главу СБУ Интерфакс-Украина.

Он добавил, что таким образом российские хакеры могли получать возможность скрыто и удалённо администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию.

Грицак также сообщил о двух якобы организованных российскими спецслужбами кибератаках с использованием двух разновидностей вируса типа PSCrypt.

В октябре вирус BadRabbit атаковал ряд российских СМИ, Киевский метрополитен и аэропорт Одессы. 

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