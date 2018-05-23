Эксперт оценил ситуацию с планами Украины выйти из СНГ

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Старший научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерение Украины выйти из СНГ.

«Украина, не будучи официально членом СНГ, не может формально выйти оттуда. Однако Киев под шапкой СНГ подписал огромное количество многосторонних соглашений», — заявил эксперт.

Он отметил, что таких договоров очень много, а их пересмотр, замена на двусторонние соглашения — дорогостоящий и продолжительный процесс.

«Очевидно, что в СНГ будут какое-то время выжидать, а далее возможны санкции по всем тем договорам, которыми Украина пользуется», — прогнозирует Неменский.

Ранее польские СМИ рассказали о последствиях выхода из СНГ для Украины.

В апреле украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал заявления Киева по поводу Договора о дружбе с Россией.

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