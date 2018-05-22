Представители украинского омбудсмена два раза посещали Вышинского в СИЗО

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Представители омбудсмена Украины два раза навещали главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, который также увиделся с задержанным.

«Самочувствие удовлетворительное, условия содержания нормальные. Хотя, конечно, как и любой другой человек, он находится в ожидании развития своего дела. Его дважды посещали представители офиса омбудсмена Украины, так что тут тоже контроль есть», — цитирует юриста РИА Новости.

Он отметил, что Вышинский благодарен международной общественности за поддержку.

Также Доманский сообщил, что отправил заявку на апелляцию в апелляционный суд Херсонской области.

«До конца недели ждём назначения рассмотрения апелляции», — добавил адвокат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление Украины о возможности обмена режиссёра Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

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