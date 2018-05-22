Эксперт назвал спекуляцией заявление Киева о возможности обмена Вышинского на Сенцова

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление МИД Украины, который допустил возможность обмена главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова.

«Если посмотреть на ситуацию вокруг Вышинского, это полнейшее беззаконие и беспредел. Очень интересно мнение уважаемых европейских и американских коллег, которые ратуют за гражданские права и свободы, но, как мы видим, остаются пассивными и молчаливыми, когда беззаконие осуществляется в отношении журналиста. Это лицемерное отношение Запада к нарушению свободы слова на Украине. Безусловно, такие предложения — спекуляция, попытка использовать подобного рода провокацию для того, чтобы состоялся обмен. Благодаря ему украинская власть с помощью своих информационно-пропагандистских ресурсов выставит себя защитником так называемого режиссёра Сенцова», — отметил Данюк.

Эксперт отметил, что, по его мнению, «обмен возможен, если это поможет журналисту».

Ранее в украинском МИД подчеркнули, что не исключают возможности обмена Вышинского на Сенцова.

В Кремле прокомментировали данное заявление украинской стороны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных