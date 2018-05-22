Эксперт назвал спекуляцией заявление Киева о возможности обмена Вышинского на Сенцова
«Если посмотреть на ситуацию вокруг Вышинского, это полнейшее беззаконие и беспредел. Очень интересно мнение уважаемых европейских и американских коллег, которые ратуют за гражданские права и свободы, но, как мы видим, остаются пассивными и молчаливыми, когда беззаконие осуществляется в отношении журналиста. Это лицемерное отношение Запада к нарушению свободы слова на Украине. Безусловно, такие предложения — спекуляция, попытка использовать подобного рода провокацию для того, чтобы состоялся обмен. Благодаря ему украинская власть с помощью своих информационно-пропагандистских ресурсов выставит себя защитником так называемого режиссёра Сенцова», — отметил Данюк.
Эксперт отметил, что, по его мнению, «обмен возможен, если это поможет журналисту».
Ранее в украинском МИД подчеркнули, что не исключают возможности обмена Вышинского на Сенцова.
В Кремле прокомментировали данное заявление украинской стороны.