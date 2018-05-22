Эксперт назвал спекуляцией заявление Киева о возможности обмена Вышинского на Сенцова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление МИД Украины, который допустил возможность обмена главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова.

«Если посмотреть на ситуацию вокруг Вышинского, это полнейшее беззаконие и беспредел. Очень интересно мнение уважаемых европейских и американских коллег, которые ратуют за гражданские права и свободы, но, как мы видим, остаются пассивными и молчаливыми, когда беззаконие осуществляется в отношении журналиста. Это лицемерное отношение Запада к нарушению свободы слова на Украине. Безусловно, такие предложения — спекуляция, попытка использовать подобного рода провокацию для того, чтобы состоялся обмен. Благодаря ему украинская власть с помощью своих информационно-пропагандистских ресурсов выставит себя защитником так называемого режиссёра Сенцова», — отметил Данюк.

Эксперт отметил, что, по его мнению, «обмен возможен, если это поможет журналисту».

Ранее в украинском МИД подчеркнули, что не исключают возможности обмена Вышинского на Сенцова.

В Кремле прокомментировали данное заявление украинской стороны.