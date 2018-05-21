Эксперт оценил планы «Нафтогаза» повысить цены для украинских предприятий с июня
По словам эксперта, процесс повышения цен на газ на Украине продолжается уже четыре года.
«Вместо того чтобы снижать цены, как власти обещали сделать за счёт энергосберегающих технологий, их лишь повышают: ведь на внедрение подобного рода технологий также необходимы средства. То, что происходит сейчас, — это большая глупость», — заявил эксперт.
Как отметил Дудчак, никакого рационального зерна в требованиях Международного валютного фонда нет.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление «Укртрансгаза» об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года.