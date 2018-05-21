Эксперт оценил планы «Нафтогаза» повысить цены для украинских предприятий с июня

Короткая ссылка
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил планы «Нафтогаза» повысить цены для украинских предприятий с июня.

По словам эксперта, процесс повышения цен на газ на Украине продолжается уже четыре года.

«Вместо того чтобы снижать цены, как власти обещали сделать за счёт энергосберегающих технологий, их лишь повышают: ведь на внедрение подобного рода технологий также необходимы средства. То, что происходит сейчас, — это большая глупость», — заявил эксперт.

Как отметил Дудчак, никакого рационального зерна в требованиях Международного валютного фонда нет.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление «Укртрансгаза» об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных