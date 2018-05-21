Эксперт оценил планы «Нафтогаза» повысить цены для украинских предприятий с июня

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил планы «Нафтогаза» повысить цены для украинских предприятий с июня.

По словам эксперта, процесс повышения цен на газ на Украине продолжается уже четыре года.

«Вместо того чтобы снижать цены, как власти обещали сделать за счёт энергосберегающих технологий, их лишь повышают: ведь на внедрение подобного рода технологий также необходимы средства. То, что происходит сейчас, — это большая глупость», — заявил эксперт.

Как отметил Дудчак, никакого рационального зерна в требованиях Международного валютного фонда нет.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление «Укртрансгаза» об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года.