Кондрашов назвал арест Вышинского политическим хулиганством

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Российский журналист Андрей Кондрашов прокомментировал в беседе с RT решение Херсонского суда об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Кондрашов назвал арест Вышинского политическим хулиганством
  • Андрей Кондрашов
  • РИА Новости

«Ничего подобного раньше не могло произойти, потому что мы впервые наблюдаем такое политическое хулиганство. Политические хулиганы, находящиеся у власти на Украине, позволяют себе такое, чего ещё никто до прихода их к власти себе не позволял», — сказал Кондрашов.

По его словам, он знает Вышинского как объективного и выдержанного человека, хорошего и надёжного друга.

«Всё это ещё раз говорит о том, что нет ничего опаснее, чем правдивое слово, для того лживого режима, который находится в Киеве. Все наши коллеги из программы «Вести» желают Кириллу терпения. Думаю, что здравый смысл если не в Киеве, то где-нибудь в мире возобладает и какие-то ниточки, которыми кукловоды водят этих кукол в Киеве, всё-таки дёрнут в нужную сторону, чтобы призвать их к здравому смыслу», — добавил он.

18 мая у украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.

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