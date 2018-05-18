Сванидзе прокомментировал ситуацию с арестом на Украине Вышинского

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Журналист Николай Сванидзе прокомментировал ситуацию с арестом на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Сванидзе прокомментировал ситуацию с арестом на Украине Вышинского
  • Reuters

«Хорошего ничего я в этом не вижу. Задержание журналистов никогда не производит положительного впечатления... И какие бы ни были претензии со стороны действующей власти, это не повод для задержания журналиста. Любые репрессии против журналистов — это всегда плохо», — сказал RT Сванидзе.

Ранее российский журналист Сергей Доренко прокомментировал в разговоре с RT решение Херсонского суда об аресте Вышинского.

Супруга журналиста рассказала, что ему не разрешают видеться с родными и говорить по телефону.

Журналист был арестован 17 мая. 

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