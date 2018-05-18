Доренко прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского

Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал в разговоре с RT решение Херсонского суда об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Ситуация настолько сомнительная, некрасивая и стыдная, что даже американцы предостерегли украинцев от таких резких и некрасивых действий. Оторопь, у всех оторопь, конечно, и ощущение расправы над журналистом», — сказал Доренко.

По его словам, в этой ситуации очевидна месть, что вызывает оторопь и смущение.

«Потому что какие-то черты перейдены давно, а теперь ещё новые запретные черты переходят украинские силовики. Это очень стыдно», — отметил журналист.

Ранее МИД России потребовал незамедлительно освободить Вышинского.