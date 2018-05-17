Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО в конце 2019 — начале 2020 года

Белоруссия планирует завершить переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО) в конце 2019 — начале 2020 года, сообщает Интерфакс.

«Были возобновлены активные переговоры по вступлению Белоруссии в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 — первой половине 2020 года мы этот процесс завершим», — заявил первый заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Минск вёл активные переговоры по вступлению в ВТО с весны 2016 года.

«Процесс присоединения Белоруссии к ВТО идёт очень хорошо с учётом повышенного внимания президента Александра Лукашенко. Если заинтересованность, вовлечённость белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится», — рассказал председатель рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна продолжит братскую политику в отношении России и настроена на углубление сотрудничества.