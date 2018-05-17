СК России возбудил дело в отношении судей Конституционного суда Украины

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины. Об этом сообщается на сайте СК.
СК России возбудил дело в отношении судей Конституционного суда Украины
  • Reuters

Как напомнили в СК, практически сразу после принятия в марте 2014 года декларации о независимости Крыма и Севастополя и проведения референдума, по итогам которого жители Крыма и Севастополя большинством голосов высказались за воссоединение с Россией, судьи КС Украины решили признать декларацию несоответствующей Конституции Украины.

«Подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права  — право народа на самоопределение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно российскому законодательству, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении россиян, подлежат уголовной ответственности по УК России. В связи с этим против судей КС Украины возбуждено уголовное дело.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК России (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», — говорится в заявлении СК.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело против сотрудников военной прокуратуры Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных