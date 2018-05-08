СК возбудил дело против сотрудников военной прокуратуры Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нескольких сотрудников военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины в связи с привлечением невиновных лиц к уголовной ответственности и непризнанием норм российского законодательства и международного права в рамках присоединения Крыма к России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства», — говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

По данным следствия, правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство, в рамках которого договор о присоединении Крыма, принятый в соответствии с международным и российским правом, стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменение границ Украины.

«Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции России», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Приймачок «не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления», а их решения принимались в соответствии с нормами российского и международного права.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.