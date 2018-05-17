В Узбекистане при сходе селя погибли пять человек

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В результате схода селевого потока в Кашкадарьинской области Узбекистана погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.
В Узбекистане при сходе селя погибли пять человек
  • © Архив МЧС Республики Узбекистан

«В населённом пункте Мирзатук Чиракчинского района в результате проливных дождей образовавшимся селевым потоком унесло жизни пяти человек», — говорится в сообщении.

В 2017 году после схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии были эвакуированы 730 человек. 

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