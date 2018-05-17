В Узбекистане при сходе селя погибли пять человек
В результате схода селевого потока в Кашкадарьинской области Узбекистана погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.
- © Архив МЧС Республики Узбекистан
«В населённом пункте Мирзатук Чиракчинского района в результате проливных дождей образовавшимся селевым потоком унесло жизни пяти человек», — говорится в сообщении.
В 2017 году после схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии были эвакуированы 730 человек.
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