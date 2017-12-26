Рекордное количество осадков вызвало сход селей в Сочи

Рекордное количество суточных осадков вызвало сход селей в Сочи, сообщает «Юга.ру».

В понедельник, 25 декабря, выпало 85 мм осадков — рекорд для этого месяца. По данным портала «Погода и климат», норма суммы осадков в декабре составляет 185 мм.

В общей сложности, за месяц выпало 221 мм осадков. Сильные дожди стали причиной схода селей в Барановском и Кудепстинском сельских округах.

Как заявили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, его сотрудники выезжали на место происшествия, эвакуация не потребовалась.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в новогоднюю ночь во Владивостоке ожидается сильный снегопад.