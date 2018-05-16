В Совфеде прокомментировали реакцию Украины на открытие Крымского моста

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал идею руководителя украинской партии «Основа» Андрея Николаенко обратиться в международные арбитражи из-за открытия Крымского моста.

«Прозвучало уже достаточно всевозможного рода предложений, пришла пора объявлять конкурс. Что касается сути его предложения, мне сложно представить судебную инстанцию, которой был бы подсуден данный вопрос», — заявил Цеков.

По его словам, Крымский мост юридически не может быть предметом арбитражного спора, так как права Киева нарушены не были.

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».