В Совфеде прокомментировали реакцию Украины на открытие Крымского моста
«Прозвучало уже достаточно всевозможного рода предложений, пришла пора объявлять конкурс. Что касается сути его предложения, мне сложно представить судебную инстанцию, которой был бы подсуден данный вопрос», — заявил Цеков.
По его словам, Крымский мост юридически не может быть предметом арбитражного спора, так как права Киева нарушены не были.
Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».