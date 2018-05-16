В Гомеле мужчина с ножом ранил троих милиционеров и пытался скрыться в реке

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В белорусском Гомеле мужчина с ножом ранил в троллейбусе троих милиционеров, после чего попытался скрыться, прыгнув в реку.
В Гомеле мужчина с ножом ранил троих милиционеров и пытался скрыться в реке

Как сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома, правоохранительные органы осуществляли задержание мужчины 1994 года рождения, который находился в розыске.

«15 мая 2018 года оперативники нашли разыскиваемого и в 23:40 в г. Гомеле, в троллейбусе №20, стоявшем на остановке общественного транспорта «Универмаг «Гомель», предприняли действия по его задержанию. В ответ злоумышленник, невзирая на присутствие граждан, оказал сопротивление и нанёс правоохранителям ножевые ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они были госпитализированы и прооперированы, их состояние оценивается как стабильное.

Как уточняет TUT.by, злоумышленнику удалось выскочить из троллейбуса и убежать — он прыгнул в реку Сож и попытался уплыть. После этого за мужчиной была устроена погоня на лодке, он пытался спрятаться под водой, однако надолго его дыхания не хватило. В итоге мужчина был задержан оперативниками с применением табельного оружия.

Ранее сообщалось, что в Финляндии вооружённый мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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