В SPJ прокомментировали преследование российских журналистов на Украине

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В Обществе профессиональных журналистов (SPJ) заявили, что украинские власти преследуют российских журналистов, так как им не нравится распространяемая ими информация.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по этике SPJ Фред Браун.

«Похоже, что это просто широкомасштабное оправдание правительства для атаки (на журналистов) за распространение информации, которая не нравится правительству», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что любые попытки властей контролировать свободное выражение мнений должны быть осуждены.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала ситуацию вокруг РИА Новости Украина.

Украинские власти начали этапирование журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания ему меры пресечения.

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