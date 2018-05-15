Савченко заявила о готовности отсидеть 22 года в российских тюрьмах

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко готова отсидеть в российских тюрьмах 22 года, заявила она в Шевченковском районном суде Киева.

«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждёт в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в России», — цитирует нардепа NewsOne.

Ранее Савченко заявила, что следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские.

15 мая суд рассматривал ходатайство прокуратуры об увеличении срока содержания Савченко под стражей. Ей продлили арест на два месяца.

В марте депутата арестовали по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине.