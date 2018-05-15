В СБУ заявили о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина

Короткая ссылка
Сотрудники СБУ провели пять обысков в офисах, которые используются РИА Новости Украина, а также в местах проживания сотрудников агентства, говорится в сообщении ведомства.
В СБУ заявили о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина
  • РИА Новости

«СБУ провела пять обысков в офисах, которые используются указанным медиаресурсом, и местах проживания отдельных его функционеров. В настоящее время уже изъята документация, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия», — отмечается в сообщении в Twitter.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудников агентства подозревают в государственной измене

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных