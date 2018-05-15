В СБУ заявили о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина
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«СБУ провела пять обысков в офисах, которые используются указанным медиаресурсом, и местах проживания отдельных его функционеров. В настоящее время уже изъята документация, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия», — отмечается в сообщении в Twitter.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудников агентства подозревают в государственной измене.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.