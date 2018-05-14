Путин отметил развитие сотрудничества с Киргизией

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым отметил развитие сотрудничества между двумя странами.
Путин отметил развитие сотрудничества с Киргизией
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  • © Kremlin Pool

«На мой взгляд, есть о чём поговорить: хорошие примеры сотрудничества есть. У нас ряд направлений, которыми мы занимаемся традиционно, и в целом они двигаются неплохо, на мой взгляд», — цитирует РИА Новости Путина.

Жээнбеков, в свою очередь, поздравил Путина со вступлением в должность президента России. Он также подчеркнул, что контакты между двумя странами с начала года активизировались практически на всех направлениях.

«Я ещё раз хочу подтвердить курс Киргизстана на усиление многостороннего взаимодействия с нашим стратегическим партнёром и главным союзником — Россией», — отметил президент Киргизии.

Ранее российский лидер провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнёра и союзника в регионе».

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