Эксперт прокомментировал заявление о паузе между Россией и США в контактах по Украине

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя главы МИД России Григория Карасина о паузе в контактах между Москвой и Вашингтоном по поводу ситуации на Украине.

«Самая главная причина того, что фактически спустя четыре года не удалось значимо продвинуться в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, — у наших американских коллег совершенно другое целеполагание. На самом деле, США просто стратегически выгодно иметь постоянно тлеющий конфликт на территории Украины, используя его для внешнеполитического торга, для переговоров с Россией, в том числе по другим вопросам региональной и глобальной безопасности. Несмотря на то что Владислав Сурков (помощник президента России. — RT) и Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине. — RT) очень интенсивно встречались почти два года, «дорожная карта», согласно которой ситуация на юго-востоке Украины должна прийти к стабилизации, была разработана ещё 2015 году. Это Минские соглашения, которые Киев, как мы видим, демонстративно игнорирует. Главная причина, почему он позволяет себе это делать, — попустительство со стороны США», — пояснил Данюк.

Как полагает эксперт, в таком контексте «не приходится говорить о том, что Россия и США могут найти точки соприкосновения».

«Как только наше государство предлагает здравую идею о размещении миротворческого контингента на линии разграничения конфликта, сразу появляется встречная инициатива по поводу размещения 50-тысячного миротворческого корпуса на территории всех республик. Параллельно с этим на Украине принимаются законы о деоккупации Донбасса, наделяющие широкими полномочиями силовые структуры, благодаря которым можно осуществлять зачистку. В этом контексте мы видим молчание и потворство США и западных государств», — заключил Данюк.

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил о паузе в контактах между Москвой и Вашингтоном по поводу ситуации на Украине. Он также заявил о заинтересованности России в том, чтобы эта пауза была прервана.

