В МИД России заявили о провале кампании по дискредитации Дня Победы на Украине

Кампания по дискредитации Дня Победы украинскими властями провалилась, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Как отметили в ведомстве, Киев в очередной раз попытался придать празднику антироссийское звучание, «выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты — 9 Мая».

По мнению дипломатов, эта «вакханалия» имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях.

«Впрочем, эти потуги не принесли ожидаемого результата. Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась — 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам. Такое мужество достойно искреннего уважения», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, становится всё более очевидно, что националистическая «прививка» народу Украины уже не действует. В ведомстве выразили уверенность, что попытки украинских властей переписать историю Великой Победы и стереть её из народной памяти обречены на провал.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переносе праздничного нерабочего дня в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.