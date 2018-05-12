В ДНР сообщили о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки

Начальник пресс-службы вооружённых сил самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские военные «понесли большие потери» при попытке прорыва позиций сил ополчения в районе Горловки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении… Однако огнём наших подразделений из незапрещённого вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери», — сказал он.

Он уточнил, что в результате атаки погибли девять военнослужащих ВСУ, а ещё пятеро получили ранения. При этом со стороны ДНР погибли два человека.

По словам Безсонова, в итоге украинские солдаты заняли дачный посёлок Чигари в так называемой серой зоне. Занятое ВСУ положение он охарактеризовал как «тактически невыгодное, полностью контролируемое с потерянных высот».

В пресс-центре операции Объединённых сил Украины заявили, что активные боевые действия в Донбассе продолжались на всех направлениях. При этом, как следует из сводки, ВСУ потеряли только трёх человек ранеными.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.