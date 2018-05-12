Глава СБУ подверг критике планы властей Украины по урезанию бюджета ведомства

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что негативно относится к намерениям украинских властей урезать бюджет спецслужбы.

Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».

«Отрицательно (отношусь. — RT). Потому что не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», — сказал он.

Грицак также добавил, что украинская спецслужба в настоящий момент и так получает мало средств, так как большая часть бюджета тратится на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, а на развитие ведомства денег нет.

«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», — отметил он.

Таким образом глава ведомства отреагировал на слова министра финансов Украины Александра Данилюка, который заявил ранее изданию «Новое время» о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и СБУ.

25 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве сотрудника СБУ, уличённого во взяточничестве.

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