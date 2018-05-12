Пашинян заявил о планах переехать в государственный особняк

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он с семьёй переедет в государственный особняк, предусмотренный для главы правительства страны. Об этом информирует Sputnik Armenia.

«По законодательству Армении установлено, что премьер-министр Армении должен жить в служебной резиденции. Завтра я с семьёй перееду», — отметил Пашинян. 

Также он сообщил, что в комплексе правительственных зданий проживают экс-президент Армении Серж Саргсян и бывший председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян.

«Серж Саргсян должен перебраться в другой дом в течение месяца. Вопрос Гагика Арутюняна решается. Я собираюсь переехать с семьёй и обещаю вам показать. Вы должны знать, за что платите», — сказал премьер Армении. 

Ранее Пашинян провёл встречу с фронтменом группы System of a Down Сержем Танкяном.

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