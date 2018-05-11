Пашинян провёл встречу с фронтменом группы System of a Down
«Премьер-министр Никол Пашинян принял всемирно известного американского рок-музыканта Сержа Танкяна. Собеседники обсудили события, происходящие в Армении, а также действия по формированию правительства», — говорится в сообщении.
Танкян рассказал о своих впечатлениях в связи с изменениями в стране и пожелал успеха новому правительству под руководством Пашиняна.
Ранее сообщалось, что премьер Армении поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи 14 мая.