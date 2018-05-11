Пашинян провёл встречу с фронтменом группы System of a Down

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу с солистом популярной рок-группы System of a Down Сержем Танкяном, передаёт пресс-служба армянского правительства.
Пашинян провёл встречу с фронтменом группы System of a Down

«Премьер-министр Никол Пашинян принял всемирно известного американского рок-музыканта Сержа Танкяна. Собеседники обсудили события, происходящие в Армении, а также действия по формированию правительства», — говорится в сообщении.

Танкян рассказал о своих впечатлениях в связи с изменениями в стране и пожелал успеха новому правительству под руководством Пашиняна.

Ранее сообщалось, что премьер Армении поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи 14 мая.

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