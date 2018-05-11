В ДНР рассказали о переходе ВСУ к структуре подразделений НАТО

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины начали реформу внутренней структуры подразделений, ориентируясь на стандарты НАТО.
В ДНР рассказали о переходе ВСУ к структуре подразделений НАТО
  • © CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine

«Нашей разведкой отмечены попытки украинского руководства сократить затраты на содержание армии путём перехода к структуре подразделений стран НАТО. Основной упор делается на замену офицерских должностей командиров взводов на сержантские», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

Он также отметил, что в зоне силовой операции Киеву удаётся поддерживать почти 70%-ную укомплектованность боевых подразделений, в тыловых частях этот показатель составляет менее 48%.

Ранее В ДНР заявили о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков.

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