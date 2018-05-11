В ДНР рассказали о переходе ВСУ к структуре подразделений НАТО

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины начали реформу внутренней структуры подразделений, ориентируясь на стандарты НАТО.

«Нашей разведкой отмечены попытки украинского руководства сократить затраты на содержание армии путём перехода к структуре подразделений стран НАТО. Основной упор делается на замену офицерских должностей командиров взводов на сержантские», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

Он также отметил, что в зоне силовой операции Киеву удаётся поддерживать почти 70%-ную укомплектованность боевых подразделений, в тыловых частях этот показатель составляет менее 48%.

Ранее В ДНР заявили о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков.