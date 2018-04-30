В ДНР заявили о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков.
В ДНР заявили о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков
  • Эдуард Басурин
  • © Сергей Аверин / РИА Новости

«Как мы видим, враг переходит от методики ночных обстрелов городов к тактике нанесения ударов в утреннее и дневное время, когда есть возможность не только нанести урон объектам инфраструктуры, но и увеличить количество жертв среди населения, выдвигающегося на работу или находящегося на рабочих местах», — цитирует РИА Новости Басурина.

Накануне в ДНР сообщили о гибели трёх человек в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

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