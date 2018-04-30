В ДНР заявили о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков.

«Как мы видим, враг переходит от методики ночных обстрелов городов к тактике нанесения ударов в утреннее и дневное время, когда есть возможность не только нанести урон объектам инфраструктуры, но и увеличить количество жертв среди населения, выдвигающегося на работу или находящегося на рабочих местах», — цитирует РИА Новости Басурина.

Накануне в ДНР сообщили о гибели трёх человек в результате обстрела со стороны украинских силовиков.