В ДНР сообщили о гибели трёх человек в результате обстрела со стороны украинских силовиков

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В результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли три человека, ещё трое ранены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

«В результате обстрела со стороны бандформирований ВСУ погибли двое граждан республики, трое получили ранения. Защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий наших ВС», — сказал Басурин.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA) заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более чем 2,5 тыс. человек.

Также во всемирной организации сообщили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.

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