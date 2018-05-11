Нацбанк Украины выпустил посвящённую копанию картошки монету

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил посвящённую копанию картошки серебряную монету.

«Посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца», — говорится в сообщении на сайте НБУ.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни. На реверсе — мужчина и женщина, которые копают картошку. По кругу размещена надпись: «Копание картошки».

Монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма.