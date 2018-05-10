Эксперт оценил действия украинского депутата, обошедшего запрет на георгиевскую ленточку

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Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил действия депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который в День Победы обошёл запрет на георгиевскую ленточку на Украине, обвязав цветы чёрной и оранжевой лентами.

«Хитрость депутата заключена в том, что он смешал цвета ленты. Но по этой логике получается, что нельзя надевать на себя красный свитер, а за оранжевую рубашку надо сажать в тюрьму», — сказал эксперт.

По его словам, на Украине от националистов устали и общество, и власть, о чём знают и сами националисты.

Иванов прогнозирует, что антикоммунистической истерии в стране будет всё меньше, националисты станут терять популярность, и со временем старые символы займут своё место.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал парад Победы на Красной площади в Москве.

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