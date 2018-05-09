Кравчук прокомментировал парад Победы на Красной площади

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал парад Победы на Красной площади в Москве.

«Проводить военные парады — это право России и её законно избранного президента», — заявил он.

По его словам, каждая страна сама определяет, как отмечать то или иное событие, исходя из исторических особенностей, воли и желания граждан.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на параде Победы в Калининграде представили новую военную технику.

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