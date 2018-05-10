Неизвестные повредили памятник советским воинам в Волынской области

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На Украине неизвестные повредили памятник советским воинам в городе Ковель Волынской области.
Неизвестные повредили памятник советским воинам в Волынской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

«Вчера во время осуществления патрулирования по охране публичной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждения памятника в честь советских воинов», — говорится в сообщении.

По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выясняются все обстоятльства произошедшего, устанавливаются причастные к преступлению.

7 мая сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.

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