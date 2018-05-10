Неизвестные повредили памятник советским воинам в Волынской области
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.
«Вчера во время осуществления патрулирования по охране публичной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждения памятника в честь советских воинов», — говорится в сообщении.
По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело.
В настоящее время выясняются все обстоятльства произошедшего, устанавливаются причастные к преступлению.
7 мая сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.