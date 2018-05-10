Неизвестные повредили памятник советским воинам в Волынской области

На Украине неизвестные повредили памятник советским воинам в городе Ковель Волынской области.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

«Вчера во время осуществления патрулирования по охране публичной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждения памятника в честь советских воинов», — говорится в сообщении.

По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выясняются все обстоятльства произошедшего, устанавливаются причастные к преступлению.

7 мая сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.