Порошенко обсудил с Туском вопрос возможного ужесточения санкций против России

Украинский лидер Пётр Порошенко во время визита в Германию провёл переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что во время встречи Порошенко проинформировал Туска о ситуации в Донбассе и ходе операции в регионе.

З робочим візитом у Німеччині. Стародавній Аахен сповнений святковою атмосферою pic.twitter.com/6JxB0nkaIE — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 мая 2018 г.

«Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России», — говорится в сообщении.

Стороны затронули и вопрос реализации реформ на Украине.

«Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Порошенко в Германии проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском.