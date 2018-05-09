Порошенко обсудил с Туском вопрос возможного ужесточения санкций против России

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Украинский лидер Пётр Порошенко во время визита в Германию провёл переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что во время встречи Порошенко проинформировал Туска о ситуации в Донбассе и ходе операции в регионе.

«Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России», — говорится в сообщении.

Стороны затронули и вопрос реализации реформ на Украине.

«Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Порошенко в Германии проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском.

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