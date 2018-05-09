Глава представительства Россотрудничества в Киеве попал в базу данных «Миротворца»
Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьёв попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- Константин Воробьёв после нападения
- © Rodion Shovkoshytnyi
Как сообщается, Воробьёв внесён в базу в связи с «реализацией мероприятий по российской экспансии и пропаганде на Украине».
Ранее Воробьёв сообщил, что на него совершили нападение украинские радикалы.
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