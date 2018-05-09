Глава представительства Россотрудничества в Киеве попал в базу данных «Миротворца»

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Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьёв попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Глава представительства Россотрудничества в Киеве попал в базу данных «Миротворца»
  • Константин Воробьёв после нападения
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  • © Rodion Shovkoshytnyi

Как сообщается, Воробьёв внесён в базу в связи с «реализацией мероприятий по российской экспансии и пропаганде на Украине».

Ранее Воробьёв сообщил, что на него совершили нападение украинские радикалы.

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