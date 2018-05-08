Кучма: Украина высокими темпами движется к беззаконию

Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы. Об этом заявил экс-президент страны Леонид Кучма.

«Я раньше, на десятилетие, по-моему, независимости Украины, сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Ныне я хочу сказать, что мы сегодня очень высокими темпами идём к территории, где не работает ничего, — ни Конституция, ни законы», — цитирует Кучму «Гордон».

Он подчеркнул, что необходимо следовать положениям существующей Конституции, чтобы понять, какие изменения нужно в неё внести.

Ранее Кучма заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова.