На Украине начали подготовку санкций в отношении ряда российских издательств

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил органам власти внести предложения по санкциям в отношении ряда российских издательств.
На Украине начали подготовку санкций в отношении ряда российских издательств
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12 российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины», — написал Кириленко в Twitter.

Ранее Госкомтелерадио Украины предложил вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.

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