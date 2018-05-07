На Украине начали подготовку санкций в отношении ряда российских издательств

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил органам власти внести предложения по санкциям в отношении ряда российских издательств.

«Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12 российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины», — написал Кириленко в Twitter.

Ранее Госкомтелерадио Украины предложил вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.