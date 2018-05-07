Семилетний ребёнок стал самым молодым украинским миллионером

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Самым молодым миллионером на Украине является семилетний житель города Черкассы. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

«Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему — 99 лет (Киев)», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что всего доход, превышающий 1 млн гривен, задекларировали 4063 налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что украинский  президент Пётр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии на Украине.

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