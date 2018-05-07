Семилетний ребёнок стал самым молодым украинским миллионером

Самым молодым миллионером на Украине является семилетний житель города Черкассы. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

«Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему — 99 лет (Киев)», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что всего доход, превышающий 1 млн гривен, задекларировали 4063 налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что украинский президент Пётр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии на Украине.