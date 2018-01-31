Правительство Украины уволило главу фискальной службы

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Правительство Украины приняло решение уволить Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.

«Мы направили в госкомисию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала своё заключение. Сегодня принимаем это решение», — приводит его слова телеканал «112 Украина»

По версии следствия, в течение 2015—2016 годов он незаконно содействовал рассрочке налогового долга компаний в газовой сфере, связанных с депутатом Рады Александром Онищенко. В результате государству был нанесён ущерб на сумму около 2 млрд гривен. 

3 марта 2017 года Насиров был временно отстранён от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения следствия.

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