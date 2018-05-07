В Госдуме прокомментировали прекращение финансирования Украиной поездок спортсменов в Россию

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Министерства молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова о том, что ведомство перестанет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.
В Госдуме прокомментировали прекращение финансирования Украиной поездок спортсменов в Россию
  • © Государственная дума РФ

«Это очередной недружественный шаг, и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой, важнее собственных граждан. Будем надеяться, что, может, пройдёт время и они одумаются, потому что сейчас эта ситуация не имеет ничего общего с демократией и с историей двух братских народов. Пока это очень необдуманный шаг, который навредит украинскому спорту», — сказал Кривоносов.

Ранее глава Министерства молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов написал на своей странице в Facebook, что ведомство перестанет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.

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