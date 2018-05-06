Украинские силовики подорвались на мине в Донбассе
Украинские силовики подорвались на взрывном устройстве в Донбассе.
Как сообщает РИА Новости, один человек погиб, двое получили ранения.
«На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», — говорится в сообщении штата силовой операции.
Ранее в Киеве объяснили отсутствие американских Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.
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