Эксперт оценил заявление Авакова о «применении Россией лазера» против украинских пограничников

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Марианна Чурсина
Военный эксперт, директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в разговоре с RT рассказал, с какой целью глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию в «применении нового лазерного оружия» против украинских пограничников.

«Хочу напомнить, сразу после переворота, как только Аваков занял эту должность, он впаривал своим подчинённым контрафактные бронежилеты и другие средства защиты, которые были некондиционные. И на этом его фирмы зарабатывали многомиллионную прибыль. Сегодня Аваков, наверное, придумал «высокотехнологичный» бизнес: закупка защитных очков, каких-то антилазерных приборов по цене хорошего Mercedes даст уже миллиардную прибыль», — сказал он.

Жилин также отметил, что лазер используется в военно-промышленном комплексе всех стран.

«Используется, например, в прицельно-навигационных комплексах, когда надо мерить расстояние до цели, по которой наносишь удар. Но я не видел и не встречал некое новое лазерное оружие в российских вооружённых силах», — подытожил эксперт.

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