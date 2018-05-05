Подозреваемый в избиении депутата Рады Найема задержан в Азербайджане

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Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема. Об этом сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков.

Как напомнил министр, инцидент произошёл 30 апреля в Киеве. Трём участникам было объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. 

«Четвёртый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолёт и через 2,5—3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность ещё не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

По его словам, процедура экстрадиции уже началась.

30 апреля Найем стал участником дорожного конфликта в центре Киева. Троих участников драки задержали. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.


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