В ходе драки в Киеве пострадал депутат Верховной рады

В Киеве задержали троих участников драки, в результате которой пострадал депутат Верховной рады Мустафа Найем. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины депутат Антон Геращенко.

По его словам, у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между Найемом и группой неизвестных, которая переросла в драку. Причиной конфликта стала ситуация на дороге.

«По предварительной информации, в результате драки Мустафа Найем получил лёгкие телесные повреждения», — отметил Геращенко.

Он также сообщил, что в настоящий момент участвовавшие в конфликте молодые люди задержаны.

По словам самого Найема, он находится в больнице с переломом челюсти.

В октябре под Львовом избили депутата Рады от Радикальной партии.