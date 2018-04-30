В ходе драки в Киеве пострадал депутат Верховной рады

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В Киеве задержали троих участников драки, в результате которой пострадал депутат Верховной рады Мустафа Найем. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины депутат Антон Геращенко.
В ходе драки в Киеве пострадал депутат Верховной рады
  • РИА Новости

По его словам, у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между Найемом и группой неизвестных, которая переросла в драку. Причиной конфликта стала ситуация на дороге.

«По предварительной информации, в результате драки Мустафа Найем получил лёгкие телесные повреждения», — отметил Геращенко.

Он также сообщил, что в настоящий момент участвовавшие в конфликте молодые люди задержаны.

По словам самого Найема, он находится в больнице с переломом челюсти.

В октябре под Львовом избили депутата Рады от Радикальной партии.

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