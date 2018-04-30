В ходе драки в Киеве пострадал депутат Верховной рады
- РИА Новости
По его словам, у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между Найемом и группой неизвестных, которая переросла в драку. Причиной конфликта стала ситуация на дороге.
«По предварительной информации, в результате драки Мустафа Найем получил лёгкие телесные повреждения», — отметил Геращенко.
Он также сообщил, что в настоящий момент участвовавшие в конфликте молодые люди задержаны.
По словам самого Найема, он находится в больнице с переломом челюсти.
В октябре под Львовом избили депутата Рады от Радикальной партии.